Fantacalcio Empoli, Zanetti: "Ecco perché ho tolto Luperto e De Winter"

EMPOLI - Altro passo falso dell'Empoli in campionato. Dopo il ko di Torino contro la Juve, oggi è arrivato quello casalingo contro l'Atalanta. Nel post partita il tecnico degli azzurri Paolo Zanetti, ha commentato il risultato ai microfoni di Dazn. "Abbiamo recuperato lo spirito, venivamo da una settimana non semplice. Oggi l'Atalanta ha dimostrato il suo valore, ma per l'atteggiamento messo in campo, non posso dire nulla ai ragazzi. Ci è mancata un po' la zampata, la giocata finale. Abbiamo giocatori di qualità che hanno fatto vedere cose importanti a sprazzi, ma non sono di certo gli ultimi arrivati. Luperto? Lamentava giramenti di testa e senso di vomito, per questo ho dovuto cambiarlo. De Winter invece ha avuto un problema muscolare. Credo che ogni stagione è diversa dall'altra, non vanno confrontate tra di loro. Contano i numeri finali, l'Empoli deve lasciarsi tre squadre dietro e questo deve essere il nostro scudetto. Non dobbiamo pensare di essere diventati quello che non siamo. Lavorando bene ci sono i presupposti per raggiungere l'obiettivo. Ci manca un po' di continuità, dopo la vittoria col Monza abbiamo incontrato Juventus e Atalanta, mi interessa non perdere la fiducia in quello che facciamo".