Juventus, infortunio De Winter con l'Empoli: le condizioni

EMPOLI - Giornata di esami fisici per Koni De Winter, uscito al 10" della ripresa nel corso della gara con l'Atalanta. L'Empoli, attaverso il proprio sito web ha annunciato "gli accertamenti effettuati in data odierna sul calciatore Koni De Winter, uscito durante l’ultima gara contro l’Atalanta, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro". Il difensore belga classe 2002, in prestito dalla Juventus, a quanto si apprende dalla nota del club toscano, "ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro".