Fantacalcio Empoli, le condizioni di Haas e la crescita dei giovani: parla Zanetti

EMPOLI - Alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha parlato così in conferenza stampa:"Sono assolutamente concentrato sulla gara contro il Sassuolo. Abbiamo due partite su tre importantissime, sicuramente dovremo gestire ma vedremo dopo questa partita se sarà il caso di cambiare qualcosa per il Napoli. Non si può sempre spiegare tutto, ma il momento è quello di accelerare". "Bisogna aumentare i nostri numeri offensivi - continua Zanetti -. Dobbiamo fare un lavoro di squadra, crescendo tutti insieme e valorizzando ciò che creiamo. Il Sassuolo? Squadra forte con giocatori importanti. Loro spingono molto e qualcosa la concedono. Dai miei ragazzi mi aspetto una forte reazione". Sui singoli: "In Baldanzi ho una fiducia infinita, un potenziale campione. Questo segnale lo voglio dare anche a Fazzini, altro giovane in crescita che può raggiungere i livelli di Frattesi come mezzala di inserimento. Baldanzi è l'unico trequartista puro che abbiamo con certe caratteristiche fisiche. Haas non è al 100 per un ginocchio infiammato. Bandinelli lo martello sempre perchè sa che può fare male agli avversari con i suoi inserimenti".