Fantacalcio Empoli, Zanetti rilancia un giocatore. Ecco di chi si tratta

EMPOLI - L'Empoli dopo la vittoria casalinga di sabato contro il Sassuolo, è pronta a tornare in campo nel turno infrasettimanale. Opposta ai toscani, la capolista Napoli di Luciano Spalletti. Ecco come inquadra la sfida il tecnico degli empolesi, Paolo Zanetti. "Conosciamo la forza del Napoli, ma il nostro atteggiamento sarà quello di fare di tutto per portare a casa dei punti. Il Napoli è una squadra meravigliosa, è tra le prime tre d'Europa in questo momento. Mancherà Kvaratskhelia. E' un sollievo? E' un giocatore straordinario ma il Napoli è forte come totalità, sarebbe irrispettoso anche nei confronti al loro mister credere che ci sia lui di forte e basta. Andiamo in Campania per fare il massimo, con l'atteggiamento giusto. Non vogliamo fare figure di un certo tipo, come quella contro la Juve. Servirà equilibrio e limitare errori tattici ed individuali. Dopo il Sassuolo sono soddisfatto, forse è stata la nostra miglior partita nella nostra totalità. Abbiamo fatto benissimo, ci sono state tante belle componenti, considerando anche il valore dell'avversario. Ebuehi e Cambiaghi? Molto bene, stanno crescendo, l'hanno dimostrato col Sassuolo, si sono integrati bene con il gruppo. Turnover? Non sono un amante del turnover, non vogliamo snobbare la partita. E' chiaro che se qualcuno rifiaterà è perchè non è al 100%".