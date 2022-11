Fantacalcio Napoli-Empoli, Zanetti: "Perchè ho giocato con i due trequartisti"

NAPOLI - L' Empoli cade a Napoli per (2-0). Questo il commento del tecnico dei toscani Paolo Zanetti , ai microfoni di Dazn. "Devo solo fare i complimenti ai miei perché oggi hanno dato tutto, anche in inferiorità siamo stati lì sul pezzo e questo è una grande crescita. Con la Juve abbiamo rischiato l'imbarcata, oggi abbiamo fatto alla grande contro una squadra straordinaria. Abbiamo provato a dargli solo l'esterno, le fasce, per i cross e gliel'avevamo incartata. Il rigore? Preferisco non parlare dell'episodio, anche se dal campo sinceramente è stato un rigorino. L'entità del contatto è veramente nulla, ma l'arbitro ha visto così e non si può cambiare".

Zanetti: "Abbiamo combattuto su tanti campi e 14 punti non sono pochi. Dobbiamo crescere ma siamo molto giovani"

"Credo che14 punti non sono pochi. Abbiamo combattuto su tanti campi, quest'anno abbiamo perso solo con le grandi squadre, vincendo a Bologna, facendo punti con tante squadre. In tante cose dobbiamo crescere, siamo molto giovani e possiamo crescere. Quando mettiamo in campo il cuore come oggi riusciamo a fare spesso grandi partite. La scelta dei due trequartisti? Bajrami è un giocatore duttile, sapevamo che poteva avere qualche occasione in transizione. Avendo perso destro, le uniche prime punte sono Satriano e Lammers e quindi l'ho deciso anche per questo".