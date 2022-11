EMPOLI - L'Empoli di Paolo Zanetti è tornato al lavoro al Castellani per preparare la ripresa del campionato in programma a gennaio. Gli azzurri proseguiranno a lavorare ad Empoli fino a giovedì 1 dicembre, poi sarà in programma il mini ritiro in Spagna. Il 9 dicembre l'Empoli rientrerà in Italia. Intanto, come annunciato tramite comunicato ufficiale sui propri canali ufficiali, l'Empoli affronterà in amichevole il Monaco venerdì 16 dicembre allo Stadio Carlo Castellani alle ore 17.00.