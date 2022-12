Empoli, il test con il Wolverhampton finisce in parità: in gol Lammers

MARBELLA (Spagna) - Secondo appuntamento amichevole per l'Empoli di Paolo Zanetti nel ritiro spagnolo di Marbella dopo la vittoria per 2-1 ottenuta quattro giorni fa contro gli austriaci dello Sturm Graz. Al Marbella Football Center gli azzurri hanno pareggiato 1-1 nel test di lusso con il Wolverhampton guidato in panchina dall'ex tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui. Nel primo tempo apre le marcature Hugo Bueno per gli inglesi al 27', traversa di Henderson al 33' per il primo squillo dell'Empoli. Nella ripresa al 26' gli azzurri pareggiano i conti con il solito Lammers (in gol anche contro lo Sturm Graz) che, pescato in area in verticale, supera un difensore avversario e con il destro lascia partire un tiro che bacia il palo e si insacca in rete. Buon secondo test per Zanetti che ha ricavato diverse indicazioni positive da sui. Il Wolverhampton per larghi tratti del match ha sofferto la velocità dell'Empoli.