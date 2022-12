Empoli ko in amichevole: il Monaco esulta con Diop

EMPOLI - La terza amichevole dell'Empoli termina con una sconfitta. Al Castellani gli azzurri cedono le armi ai francesi del Monaco (0-1), che esultano grazie ad una rete di Diop al 43' del primo tempo. Primi quarantacinque minuti in sordina per l'Empoli che va meglio nella ripresa, sfiorando il gol del pari in più di una occasione. Un test comunque utile alla squadra di Zanetti per riprendere ritmo e condizione, in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic.