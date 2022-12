Fantacalcio Empoli, il presidente Corsi su Vicario: "Via a gennaio? Non conviene..."

EMPOLI - Tempo di bilanci in casa Empoli . Archiviata la prima parte di stagione, il presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi , ha toccato vari temi ad Antenna 50. Queste le sue parole: "Sono contento ma quando le cose vanno bene sono sempre preoccupato di quello che potrebbe avvenire, su come reagire eventualmente al momento di difficoltà. Bisogna rimanere lucidi ed equilibrati. Solo così si possono costruire le basi per le nuove vittorie. Siamo in una posizione di classifica soddisfacente ma la prima parte di stagione è un capitolo chiuso. Adesso affronteremo un nuovo campionato pieno di insidie e punti interrogativi". Il post- Mondiale è una questione da tenere in considerazione: "Chi è andato al Mondiale e ha giocato è stressato ma allenato; poi c’è chi è andato al Mondiale, non ha giocato e quindi non si è allenato. Noi dal punto di vista atletico abbiamo fatto un lavoro quasi come d’estate". Sul tema stadio: "Ne stiamo parlando di nuovo. L'amministrazione ha deciso di fare una valutazione rispetto al valore dello stadio per poterlo vendere. Noi abbiamo valutato l'investimento, rispetto a 4-5 anni fa non è raddoppiato ma è il 50% in più. L'ideale sarebbe trovare una soluzione condivisa con qualche partner. Rebecca Corsi nuovo Amministratore Delegato dell’Empoli? Un processo naturale, tutte le aziende si devono rinnovare andando a cercare energie, idee, passione. Con Rebecca mi sembra davvero di avere un sostegno, anche personale, molto importante. È motivo di soddisfazione".

"Vicario via a gennaio? Direi di no, non conviene a nessuno..."

Il mercato di gennaio è alle porte e si torna a parlare di Vicario in partenza: "Vicario via a gennaio? No, non conviene a nessuno. Guglielmo è un ragazzo serio ed equilibrato. Quando entra in campo per un allenamento sembra che entri in campo per giocare una partita". Sui giovani talenti che si stanno mettendo in mostro a Empoli: "Baldanzi? Un giocatore importante, di prospettiva, così come lo è Fazzini. Noi cerchiamo di tenerli in equilibrio. Questi ragazzi hanno margini di crescita dal punto di vista tecnico, fisico e tattico".