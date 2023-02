Zanetti: "Roma grandissima squadra, la Coppa Italia un episodio"

L' Empoli è ancora imbattuto nel 2023, ma questa volta sfida una big sul campo tabù dell'Olimpico dove non ha mai vinto. Per questo mister Paolo Zanetti , analizzando il match di domani, non si fida della Roma e del suo momento difficile: "Penso che la Roma è una squadra molto forte, con un grandissimo allenatore in panchina, con una tifoseria straordinaria. A prescindere dagli eventi di questo momento". Il tecnico toscano poi aggiunge: "In campionato veniva da una serie di risultati positivi importanti. C'è stato l'episodio della Coppa Italia , ma questo non sposta il valore della Roma, sia nei singoli che nel collettivo. Per noi rimane una partita difficile. Quindi, senza soffermarmi troppo sull'avversario, penso a quello che dobbiamo fare bene noi".

Così Paolo Zanetti sul mercato

Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, in conferenza stampa oggi ha parlato anche di mercato: "Ringrazio Bajrami per quello che ci ha dato, ha raggiunto il suo obiettivo, quello di migliorare la sua posizione professionale. Con me si è comportato molto bene, aveva fatto anche buone prestazioni. Gli auguro in bocca allupo. Dal mercato sono arrivati due ragazzi molto interessanti". Il tecnico parla poi dei due nuovi acquisti di gennaio: "Uno è Zignato che va a sostituire Bajrami. L'altro è Piccoli che per caratteristiche ci aiuta, perché purtroppo Mattia Destro ne ha più del dovuto. Era importante mantenere l'ossatura del gruppo, quindi continuiamo a ragionare con la nostra mentalità. Piccoli si è allenato spesso ed ha giocato un po' più di Zignato, che viene da un periodo abbastanza lungo in cui non ha giocato. Non sono in condizione pessima, ma neanche al top".