Fiorentina-Empoli, Zanetti: "Baldanzi? Vi dico come sta"

Empoli e Fiorentina cercano riscatto nel derby per ripartire. Caputo e compagni non trovano la vittoria da tre giornate, dopo un ottimo momento che li ha portati fino al 12esimo posto in classifica. La Viola invece ha bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona calda e la partita contro il Braga può dare certamente fiducia. Zanetti ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Empoli, le parole di Zanetti

L'allenatore ha presentato subito l'avversario: "La Fiorentina suona uno spartito classico, sono sempre arrembanti. Al di là della vittoria o della sconfitta hanno numeri impressionanti. Sono da temere, ma a me interessa quello siamo diventati noi. Sulla carta a inizio stagione forse era a senso unico, ma adesso l'Empoli se la gioca contro una squadra costruita per i piani alti. Ai nostri tifosi promettiamo di metterci il massimo, il 110% delle nostre possibilità". Zanetti si è poi complimentato con Ismajili, prendendolo come esempio: "Faccio il nome di Ismajili perchécon lui sono partito da zero. Era dietro nelle gerarchie ed è diventato un punto di forza straordinario. Questo è un merito del ragazzo, perché non ha accettato la sua situazione e si è migliorato molto. Ha un rendimento da squadra importante ed ha anche una grande leadership. Sono orgoglioso, ho fatto il suo nome come esempio per gli altri calciatori". Poi su Haas e Baldanzi: "Haas ha avuto due o tre settimane in cui conviveva con un dolore al ginocchio. Prima di dirti che sta male giocherebbe con una gamba sola, questo a volte è un difetto perché non molla mai ma mette a rischio la sua situazione. In queste settimane ha lavorato bene ed è guarito dal male al ginocchio. Torna per questo a essere un nostro punto di forza, cosa che adesso dovrà fare Grassi. Baldanzi è a disposizione, contro lo Spezia è stato sacrificato per un discorso tattico e lo ha capito subito".