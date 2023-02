Fiorentina-Empoli, Zanetti: "Sfortunati sul gol di Caputo. Cambiaghi? Sta male"

L' Empoli strappa un punto importante sul campo della Fiorentina . Un derby molto sentito tra le due tifoserie e in campo non è mancato l'agonismo giusto. Gli azzurri nella prima frazione hanno fatto vedere un ottimo calcio andando in vantaggio con Cambiaghi e vedendosi annullato il secondo di Caputo per fuorigioco. Nella ripresa un leggero calo per la squadra di Zanetti , che nel finale ha subito prima il pari di Cabral e poi la sfuriata offensiva dei viola. Al triplice fischio, però, è uno a uno, per un punto che accontenta di più gli ospiti. Al termine della partita ha parlato Paolo Zanetti .

Fiorentina-Empoli, le parole di Zanetti

Paolo Zanetti al termine del match: "Non possiamo prescindere agonisticamente di essere sempre al massimo. La Fiorentina ha una grande squadra e noi dobbiamo metterci qualcosa in più per ridurre il gap. Loro nella ripresa sono tornati forti e noi meno a chiuderla prima". L'episodio della rete annullata e l'obiettivo: "Gol di Caputo? Purtroppo l'episodio non ci ha detto bene, un piede come spesso accade, ma credo che il pari sia giusto. Ogni settimana la squadra lavora per migliorare e crescere, non siamo tranquilli ma giochiamo partita dopo partita come una battaglia per raggiungere il prima possibile la salvezza. Nel primo tempo abbiamo interpretato bene la lettura della partita, mentre nella ripresa potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio.

In chiusura due parole sulle condizioni di Cambiaghi, usctio per una guaio muscolare: "Sta male e sicuramente sarà uno stiramento, speriamo non sia qualcosa di più. La dinamica non mi lascia tranquillo perché è un ragazzo in grande crescita e stava facendo bene".