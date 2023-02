Empoli-Napoli, Zanetti scherza: "Zero possibilità? Allora andiamo a fare un giro in centro"

Empoli-Napoli sarà la sfida che aprirà il prossimo turno della Serie A. Una giornata particolare che partirà alle 18 di sabato 25 e terminerà con i posticipi di martedì 28 febbraio. Al Castellani arriva la capolista e sarà un modo per i padroni di casa per provare a mettere in campo le proprie armi e arrestare la corsa della squadra di Spalletti . Zanetti e i suoi ragazzi terribili hanno già fatto scalpi importanti sin qui e sono sicuramente una formazione ostica da affrontare. Della partita ha parlato in conferenza stampa Paolo Zanetti.

Empoli-Napoli, le parole di Zanetti

Paolo Zanetti ha parlato del prossimo avversario: "Napoli? Non c'è una ricetta per batterli. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo affrontare squadre più forte di noi e di metterla in difficoltà. La loro forza sta nel fatto di non avere titolari o riserve. Credo che abbiano la mentalità di vincere tutte le partite. Il Napoli lo conosciamo bene, onestamente è un piacere vederli. è normale che trovare dei difetti non è semplice. Zero possibilità? Non concordo, allora possiamo andare a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero. Le cose succedono se le sogni e ci credi. Motivazioni? Non so chi tra i due possa averne di più. La salvezza è il nostro scudetto. Qui la differenza sta nella qualità".

L'allenatore esalta poi la società: "Noi facciamo calcio con poco, spesso l'Empoli fa risultato nonostante il budget ridotto. Per certi versi siamo un modello da seguire, chi è qui dentro ha qualità straordinarie". E in chiusura le parole sui singoli: "Caputo è in dubbio, devo capire se riesce a recuperare per domani. Piccoli sta crescendo. Assenze? Abbiamo perso tre giocatori importanti, ma altri ragazzi possono mettersi in mostra. Fazzini e Hass entrambi possono essere della partita".