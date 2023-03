Atalanta-Empoli, conferenza Zanetti: "Pjaca ha un blocco mentale"

Le dichiarazioni di Zanetti

Alla vigilia del match contro i nerazzurri, queste le parole del tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, in sala stampa: "Veniamo da un periodo difficile come risultati ma buono come prestazioni. La chiave per la partita contro l'Atalanta sta tutta nella nostra prestazione. Dobbiamo essere perfetti e sono fiducioso che tireremo fuori ciò che abbiamo dentro. Cerchiamo di mantenere equilibrio, le difficoltà esistono nel calcio e dobbiamo esserne consapevoli così come non si devono fare voli pindarici quando le cose vanno bene. Questo è un campionato dove tutti hanno problemi, noi lavorando di squadra possiamo tirar fuori dei frutti dai giocatori singoli. Siamo la squadra più giovane in Serie A e quella che ha speso meno. Qualcuno dice che giochiamo male? Il giudizio viene spostato dal risultato, ma io ho l'obiettivo di salvare l'Empoli, poi tireremo le somme".

Poi le parole sui singoli: "Pjaca? Non riesce a esprimersi. In settimana lavora molto bene e poi in campo non replica quanto fa. Ha un blocco mentale. E' un giocatore sulla carta importante su cui abbiamo aspettative alte. Non chiudo la porta a nessuno, di sicuro però se mi chiedete se mi aspettavo qualcosa in più con la sua entrata con l'Udinese vi dico di sì. Da qui a fine campionato ci sarà spazio per chi ha giocato meno. Piccoli e Destro sono convocati, Bandinelli sta stringendo i denti e ci sarà, Cambiaghi invece ancora out. Vicario? Per noi è un'assenza importante, ma chi lo sostituisce sta facendo bene anche se non abbiamo subito tanto".