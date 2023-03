Empoli, Zanetti: "Noi dobbiamo salvarci, loro competono per la Champions"

BERGAMO - Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Empoli contro l'Atalanta per 2-1, causato dalle reti di De Roon e Hojlund. "Devo ringraziare i miei giocatori che sono usciti stremati ed hanno dato l'anima. Hanno combattuto contro una squadra sicuramente superiore a noi nonostante il nostro vantaggio. Abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare ma poi sono venute fuori le loro qualità e non posso dire nulla allo spirito mostrato dai miei. Usciremo da questo periodo difficile, stando uniti. L'Atalanta crea, ha tanti ricambi e compete per la Champions mentre noi per salvarci".