Empoli-Lecce, conferenza Zanetti: "Come sta Ismajli. Gli attaccanti..."

Le parole di Zanetti

A presentare il prossimo impegno in conferenza stampa l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti: "Ci siamo preparati bene per la fase finale della stagione, dobbiamo essere compatti. Quando sei a +13 dalla zona salvezza rischi di perdere la dimensione, questa cosa a noi non ha fatto bene. Il vantaggio sulla terzultima lo abbiamo conquistato attraverso il campo, è tutto nelle nostre mani. Chi ha lavorati qui sta benissimo, chi è partito per le nazionali o ha giocato molto o davvero poco. C'è qualche punto interrogativo, ma giocare di lunedì ci ha permesso di avere un giorno in più a disposizione. I complimenti di Accardi? Ho la fortuna di lavorare in questa società, siamo un tutt'uno, ci accomuna l'ambizione e la fiducia che abbiamo nella squadra. Ismajli sta bene, Cambiaghi sarà della gara, forse anche dal primo minuto. Attaccanti? Sono numeri, per le prestazioni non posso dirgli nulla. Vale per Caputo così come per Cambiaghi e Piccoli. La sosta è servita a Caputo per recuperare definitivamente. Non voglio parlare di fortuna che ci ha voltato le spalle, dobbiamo essere pronti ai cambi repentini. Quando succedono cose inaspettate devi avere il carattere giusto. Domani con il Lecce mi aspetto una gara tattica, loro si difendono bene e attaccano, lo spettacolo non sarà la nostra priorità".