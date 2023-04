Zanetti, conferenza Empoli-Inter: "Non siamo ancora salvi! A San Siro..."

Dimenticare Cremona. Il diktat dell'Empoli è chiaro e preciso. Zanetti vuole provare a scordarsi della sconfitta esterna e fare un altro sgambetto all'Inter come all'andata. A San Siro fu un lampo di Baldanzi a decidere la partita a favore dei toscani, che ora al Castellani vorrebbero replicare. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa l'allenatore degli azzurri.

Empoli-Inter, le parole di Zanetti

Paolo Zanetti ha analizzato la prossima partita contro l'Inter: "Reazione in allenamento dopo l'ultima partita? La reazione voglio vederla in campo domani. Certo con la Cremonese abbiamo fatto la partita, siamo venuti meno nei primi quattro minuti. Non mi interessa cosa fanno le altre squadre, con i punti che abbiamo non siamo salvi. Domani dobbiamo giocare una grande partita, ci troveremo di fronte una squadra forte ma è già successo: possiamo facela solo se giocheremo al 100%. Loro avranno le loro motivazioni, noi le nostre: giocare contro una semifinalista di Champions League già di per sé dà stimoli. Dobbiamo crederci, già siamo riusciti a fare punti a San Siro contro di loro: il risultato dipende sempre da tanti fattori, ma bisogna sempre essere fiduciosi di farcela".