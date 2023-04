Empoli-Inter, Zanetti: “Assenza Vicario? Si sente, è un campione”

Empoli-Inter, le dichiarazioni di Zanetti

Queste le parole dell'allenatore: "L'Inter crea sempre molto, oggi è stata molto concreta. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo riusciti a mandarli fuori giri. Poi a un certo punto i campioni hanno fatto la differenza. Quando siamo andati in svantaggio ci siamo allungati, dà fastidio ma dobbiamo avere la lucidità di prendere il buono di questa partita. Ora non si scherza più, dovremo fare i nostri punti per salvarci". Poi ha proseguito: "Ho visto una squadra coraggiosa che si è sacrificata. Non l'avevo vista a Cremona ma oggi sì. Siamo sempre distantI dalla zona retrocessione e questo ha fatto sembrare scontato il nostro obiettivo. Di scontato però non c'è niente. Bisogna mantenere la fiducia e guardare avanti. Se abbiamo un difetto è che a volte vogliamo entrare in porta con la palla. A volte siamo un po' leziosi e poco concreti. Abbiamo vinto molte partite 1-0, il nostro punto di forza è stato prendere pochi gol". Sull'assenza di Vicario: "Sicuramente pesa, perchè è un campione. Per noi è un punto di forza, ma sono molto contento di quello che mi sta dando Perisan". Infine sulle condizioni di Destro: "Oggi non era la partita ideale, l'ho messo soprattutto per mettere minuti. Migliora settimana dopo settimana, non è semplice per lui che ha una certa struttura fisica. Nei momenti topici può essere utile"