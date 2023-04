Sassuolo-Empoli, Zanetti: “Chiedo scusa ai tifosi, andremo in ritiro”

L' Empoli ha sprecato una grande occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione, perdendo in rimonta contro il Sassuolo . I ragazzi di Zanetti non hanno approfittato della superiorità numerica dopo l'espulsione di Pinamonti e si sono fatti superare dal gol allo scadere di Berardi. L'allenatore ha analizzato il math in conferenza stampa.

Sassuolo-Empoli, le dichiarazioni di Zanetti

Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Oggi non me la sento di parlare di episodi, ma mi sento di parlare di quello che non abbiamo fatto. La gestione della superiorità è stata completamente sbagliata. Ci siamo allungati, abbiamo perso le distanze, è uscita la nostra inesperienza e le nostre paure, il nostro braccino che abbiamo da un po'. È giusto che chieda scusa ai nostri tifosi perché gli abbiamo tolto una gioia, gli abbiamo soffocato un urlo di gioia e l'abbiamo fatto per colpa nostra. Ora è giusto prendersi le proprie responsabilità e che ci togliamo qualcosa di nostro per il bene della piazza. Andremo da oggi in ritiro, finché non ritorneremo a fare dei punti, con le buone o con le cattive dobbiamo salvarci. Non siamo morti, non siamo una squadra che non gioca, che non è viva, ci è mancata la stoccata del secondo gol, anche per episodi, però dovevamo caratterialmente tirare fuori qualcosa di diverso e non l'abbiamo fatto, dunque è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità e diamo tutti di più".