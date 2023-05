Zanetti: "Ebuehi sarebbe da Real Madrid. E Parisi è più forte"

Da tre partite senza punti per l'Empoli e la scelta di andare in ritiro prima della sfida contro il Bologna è stata presa per cercare di ricompattarsi e lasciare fuori dal gruppo pensieri negativi. La sconfitta subita contro il Sassuolo con la doppietta di Berardi nel finale di partita, ha acceso qualche malumore tra i tifosi, ma ora il pensiero della squadra è rivolto alla sfida del Castellani per ritrovare la strada giusta verso la salvezza. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa Paolo Zanetti .

Empoli-Bologna, conferenza Zanetti: "Riversiamo la rabbia in campo"

Paolo Zanetti ha analizzato la prossima sfida contro il Bologna partendo dal ritiro pre-partita: "In realtà non è stato punitivo ma per stare insieme come succede nelle migliori famiglie come quando le cose non vanno. Siamo andati a scavare sui motivi per cui accadono certe cose e ora dobbiamo ripartire. La rabbia è tanta e dobbiamo riversarla in campo. La partita col Bologna va affrontata di orgoglio, per questo la settimana corta ci dà una mano. Siamo arrabbiati con noi stessi e deve scattarci dentro la voglia di riscattarci".