Zanetti, conferenza Empoli-Salernitana: Grassi, Henderson e Akpa Akpro

Dopo un pareggio e tre sconfitte, nell'ultimo turno l' Empoli è tornato alla vittoria contro il Bologna. Tre punti che hanno ridato ossigeno agli azzurri, con una posizione di classifica che si era fatta pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Domani altra gara chiave in ottica salvezza, contro una diretta concorrente: la Salernitana . Una gara che l'Empoli vivrà con lo spirito di sempre, come raccontato da mister Paolo Zanetti.

Empoli-Salernitana, la conferenza di Zanetti

Queste le dichiarazioni del tecnico toscano nella consueta conferenza della vigilia: "Siamo consapevoli di dover ottenere punti importanti, siamo nella fase clou della stagione. Veniamo da un periodo non semplice, non può essere una sola partita a cambiare le cose. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e che il momento complicato lo abbiamo lasciato alle spalle. Il match col Bologna è stato dispendioso, domani giocherà chi mi darà maggiori garanzie fisiche e mentali: mi aspetto una prova di maturità. Akpa Akpro sta andando molto bene, è l'anima della squadra: ha qualità che gli permettono di strappare, per noi è importante. Ha una corporatura fragile, lo abbiamo avuto a disposizione meno di quel che volevamo. Henderson ci dà tanto, calciatore differente rispetto a Baldanzi. Caratterialmente è freddo, ha esperienza: sarà fondamentale in queste ultime partite. Grassi? Con Marin è perfettamente complementare. Ha caratteristiche differenti ed è intelligente tatticamente. La polemica con Vicario dello scorso anno? Fa parte del passato. Lui comunque è un giocatore maturo, non penso si farà influenzare".

