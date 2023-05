Empoli-Salernitana, Zanetti: "Salvezza meritata, non dormo da settimane"

EMPOLI (Firenze) - " In questa partita i ragazzi hanno messo da parte la paura , mettendo in campo una grande aggressività. Hanno fatto una partita di alto livello contro una squadra che è venuta qua per fare risultato. Abbiamo giocato addirittura meglio rispetto al secondo tempo col Bologna. Abbiamo accelerato in queste due ultime partite, Bologna e Salernitana. Siamo stati bravi a superare le difficoltà di questo lungo campionato, abbiamo fatto un’impresa anche se manca qualche punticino per la matematica ". Al termine di Empoli-Salernitana, match vinto 2-1 dai padroni di casa, il tecnico dei toscani Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Paolo Zanetti e la salvezza dell'Empoli a un punto

"Meritatamente ci troviamo a +11, credo che siamo lì pronti all'ultimo scalino. So bene che sacrificio c'è dietro questa vittoria, un plauso ai miei ragazzi. Appena sono arrivato, in silenzio ho scrutato e ascoltato i giocatori e ho percepito che c’era grande spirito di rivalsa da parte di tutti, da quelli che c’erano e dei giocatori arrivati da altre squadre e retrocessi l’anno scorso. Anche da parte mia c’era voglia di riscatto essendo stato esonerato. Siamo riusciti a mettere insieme i pezzi del puzzle facendo ancora meglio di prima. Questo fa parte di un processo per ragazzi giovani che si stanno divertendo. Alla base sta l'unità di intenti e l'energia che si è ricreata dentro lo spogliatoio. Quando le cose non vanno bene spesso si scarica l'allenatore, ma loro non lo hanno mai fatto e hanno riposto in me grande fiducia. Questa, al di là dei risultati, è la prima soddisfazione della stagione. C’è amicizia in questa squadra. Adesso riposiamo, quindici giorni durissimi, non dormo da due settimane, poi pensiamo alla prossima", conclude Zanetti.