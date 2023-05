Empoli, Zanetti: "Battere la Juventus è la ciliegina sulla torta"

EMPOLI - Una vittoria storcia per l'Empoli che cala il poker sulla Juventus e festeggia al Castellani la salvezza. Paolo Zanetti commenta così la serata speciale: "Questa è una serata che resterà nella storia , è quella che tutti quanti sognavamo: la ciliegina su una grande stagione. C'erano tutte le condizioni per fare una figuraccia visto che negli scorsi giorni avevamo festeggiato la salvezza, invece il gruppo ha dimostrato una grande mentalità e questa è la cosa che mi rende più orgoglioso".

Zanetti e il futuro dell'Empoli

Il riassunto della stagione dell'Empoli per Zanetti: "Durante la stagione abbiamo espresso un buon gioco, a volte siamo stati un po' frenati dalla paura. Adesso abbiamo sciolto le briglie con un cambio di sistema che ci sta facendo rendere al massimo. I ragazzi non sono appagati dopo la salvezza e questo mi fa capire il loro valore". E sul futuro il tecnico azzurro aggiunge: "Continueremo a lanciare giovani, adesso abbiamo due ragazzi in Under 20, altri stanno già trovando spazio. Fazzini stasera ha fatto una partita fantastica. La bravura qui sta nel suo insieme: mi sono trovato in maniera perfetta con questa filosofia. Normale che io voglia migliorarmi, può succedere anche qui a Empoli".