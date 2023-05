Zanetti, conferenza Verona-Empoli: futuro, Piccoli e condizioni Walukiewicz

Verona-Empoli, conferenza Zanetti

Paolo Zanetti ha analizzato la prossima sfida contro il Verona: "Credo sarà una sfida più difficile per i nostri avversari, perché devono vincere per provare a salvarsi. Noi giocheremo con la testa sgombra ma con la voglia di migliorarci. Le motivazioni ci sono, non ci fermeremo: ci stiamo divertendo e vogliamo continuare a farlo. Il mio futuro è a Empoli? Ancora non ne abbiamo parlato per concentrarci sul finale di campionato: il progetto lo fa la società, non il tecnico. Al momento non penso a queste cose: non voglio lasciare pensieri strani, anche perché ho ancora due anni di contratto, semplicemente non c'è stato ancora un contatto in questo senso. Sono contento di Piccoli, ha grandi potenzialità: la società ha puntato su di lui anche per il prossimo anno, sto lavorando affinché possa entrare al meglio nei nostri meccanismi. Per la sfida di domani avremo solo squalificati, non infortunati: Walukiewicz è tornato ieri, e tutti gli altri sono disponibili".