Verona-Empoli, Zanetti: "Accardi top, mi fido di lui. Vicario da big"

Verona-Empoli, parole Zanetti

Paolo Zanetti ha analizzato la sfida col Verona: "Siamo venuti qui per migliorare la nostra posizione in classifica. Siamo andati meglio nella prima frazione, mentre un po' più molli nella ripresa. Dopo il gol ci siamo risvegliati e credo che alla fine il punto sia meritato. Il nostro è stato un percorso e questo ci ha obbligati a prenderci del tempo. Tanti giovani alla prima esperienza che sono cresciuti e sono migliorari. La squadra ha dimostrato di avere tanti valori. Abbiamo tanti prestiti e sarà difficile aprire un ciclo. Dovremo cambiare tanto ma io mi fido del ds che è di primo livello e infatti è molto chiacchierato".

Sui singoli: "Per Ebuehi c'è una sospetta rottura della clavicola. Stojanovic? Deve crescere nella fase difensiva, ma oggi si è tolto una soddisfazione grande. Vicario? Non credo resterà da noi perché si merita di andare in un top club". E sul futuro: "A fine stagione si parlerà dei programmi e i progetti li fa il club. In questo momento ci siamo detti di parlarci alla fine perché noi volevamo concentraci sul campo".