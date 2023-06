Zanetti, conferenza Empoli-Lazio: "Sarri un esempio, il mio futuro..."

Scatta il conto alla rovescia per Empoli-Lazio , valida per la trentottesima e ultima giornata della Serie A 2022/2023 . A presentare il match, sponda toscana, ci ha pensato l'allenatore Paolo Zanetti .

Empoli-Lazio, Zanetti: "Stimo Sarri, arrivato in alto partendo dal basso"

In conferenza stampa Zanetti ha spiegato: "Come sempre in campo andranno i giocatori che stanno meglio. La Lazio è forte, si vede la mano di Sarri sia in fase di possesso sia di non possesso. Personalmente ne prendo spunto, la stima nei suoi confronti è alta. Ci misureremo contro la seconda in classifica, che ha fatto un campionato straordinario. Avremo modo di continuare a lavorare sul nostro stile di gioco rodandolo contro un avversario di assoluto valore".

Ancora su Sarri: "Il mister l'ho studiato da sempre, anche quando era nelle categorie inferiori era per me un punto di riferimento. Credo che Sarri sia un punto di riferimento per tutti gli allenatori giovani, ha fatto tanta gavetta ed è arrivato in alto partendo dal basso. Questa cosa dà forza a tutti quelli che vorrebbero arrivare in alto facendo esperienza sul campo e faticando".