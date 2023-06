Parisi, dall'Avellino fino all'interesse Juve: retroscena di una carriera

Parisi, il suo Avellino e una raccomandata spedita in gran segreto...

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Benevento, Parisi si trasferì a parametro zero nell’Avellino nell'estate del 2019. Una gioia per lui, che non ha mai nascosto di essere tifosissimo dei biancoverdi, e la sua famiglia a partire dal suo compianto padre Carmine detto Charles, scomparso prematuramente nel settembre del 2021 pochi giorni prima che suo figlio esordisse in Serie A. Parisi fu un’intuizione dell’allora direttore sportivo Carlo Musa, tra gli artefici del ritorno in Serie C dalla Serie D dei lupi irpini dopo la mancata iscrizione in Serie B nel 2018, per problemi legati alla fideiussione a corredo della domanda per l’ammissione al torneo cadetto. Parisi diventò subito titolare inamovibile di quell'Avellino, tra i protagonisti indiscussi della promozione con Giovanni Bucaro e il suo vice Daniele Cinelli in panchina.

La consacrazione arrivò nell’anno successivo in Serie C sotto la guida di Giovanni Ignoffo ed Eziolino Capuano. Da terzino sinistro a quinto di centrocampo, Parisi dimostrò ancor di più la sua abilità in transizione, palla al piede, iniziando ad abbinare i gol agli assist. E pensare che dopo la promozione in Serie C dell'Avellino era finito nel mirino dell'Albinoleffe, che stava per assicurarselo a parametro zero approfittando della scelta del direttore sportivo Salvatore Di Somma di puntare su Claudiu Micovschi. Provvidenziale l’intervento dell’ex team manager Christian Vecchia, ora al Genoa, che spedì in gran segreto una raccomandata per tesserarlo con un contratto di addestramento: 800 euro al mese. Parisi è stato poi ceduto nell’estate successiva, quella del 2021, per 450mila euro più 200mila di bonus incassati con la promozione in Serie A dei toscani e il 10 per cento, ancora da intascare, sulla cifra per la successiva rivendita.