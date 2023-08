Zanetti e l'errore di Caprile in Empoli-Verona: "Capitò anche a Vicario"

Esordio con sconfitta per l' Empoli . Gli azzurri di Zanetti, dopo il sorprendente ko in Coppa Italia contro il Cittadella , cadono anche alla prima gara della Serie A 2023/24.

Al Castellani la sfida, contemporanea a quella tra Frosinone e Napoli, viene vinta dall'Hellas Verona: a decidere il match una rete di Federico Bonazzoli siglata alla mezz'ora del secondo tempo.

Empoli-Verona, l'analisi di Zanetti

Al triplice fischio del match, queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei toscani, Paolo Zanetti, a DAZN: "Siamo stati protagonisti di una buona partita, anche il pareggio sarebbe stato poco e invece abbiamo perso per un errore individuale: ma noi gli errori li affrontiamo tutti insieme. Caprile ha qualità importanti, deve poter crescere col tempo necessario. Ha soltanto 20 anni: era successo anche a Vicario, per poi diventare il portiere che tutti oggi conosciamo. Caprile farà il suo stesso percorso. Per il resto, non siamo ancora al massimo ma bisogna mettere un mattoncino alla volta: anche lo scorso anno partimmo con una sconfitta immeritata. A Cancellieri serve tempo, ma neanche tanto perché si è allenato. Gyasi è stato protagonista di un'ottima gara, macchiata dal gol che avrebbe meritato di segnare".