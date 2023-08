Zanetti, conferenza Monza-Empoli: Caprile brutto ko, Cambiaghi l'eccezione

Obiettivo rialzarsi pe l'Empoli di Zanetti dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cittadella e quella interna contro il Verona in Serie A. La sfida dell'U Power Stadium sarà una partita importante per capire il lavoro svolto durante la settimana degli azzurri e come sta la squadra a livello mentale dopo le prime uscite.

Ultimo match prima della chiusura del mercato che in casa dei toscani ha riportato Cambiaghi, dopo il prestito dello scorso campionato, e poi la brutta notizia su Caprile: "Una distorsione pesante che ce lo porterà via per molte partite. Questa è una tegola grossa, perderlo oggi mi rammarica perché ci avevamo puntato molto". In conferenza il tecnico ha poi analizzato la prossima gara. Monza-Empoli, conferenza Zanetti Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia della sfida contro il Monza: "Sono una società forte e allenata da un ottimo tecnico, lui è il valore aggiunto della squadra. Sarà una partita difficile, ma è agosto per tutti e magari nemmeno loro sono al top". Sulla condizione della rosa: "Dobbiamo sistemare l'aspetto fisico e creare gruppo, siamo giovani ma con potenziale e talento. Ci vuole tempo e pazienza per amalgamarci. Contro il Monza mi aspetto un passo avanti sotto l'aspetto della brillantezza e dell'aggressività da parte di tutti".

Monza-Empoli, Zanetti sul ritorno di Cambiaghi Dal campo ai singoli col ritorno di Cambiaghi: "E' la prima volta che ho chiesto un giocatore, ho voluto fare un'eccezione soltanto per lui e ringrazio la società per averlo riportato qui. Lui ha scelto di venire da noi e continuare a lavorare con me perché pensa sia il posto adatto per crescere". Sul mercato: "Henderson è in uscita. Su Akpa Akpro ho poco da dire, ha fatto la sua scelta e la rispetto. Noi abbiamo bisogno di gente motivata". Al posto di Caprile giocherà Perisan: "Ho grande fiducia in lui perché anche l'anno scorso ci ha dato una grossa mano". In chiusura l'allenatore ha parlato del reparto offensivo: "L'equilibrio va trovato e la predisposizione fa la differenza, sia Cancellieri, sia Cambiaghi, sia Baldanzi, sia Gyasi sono calciatori che si spendono anche senza la palla e qui sanno che c'è da fare la doppia fase".

