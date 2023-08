Zanetti, l'Empoli ko a Monza e la Juve: "Zero scuse, ora alziamo i giri"

Seconda sconfitta consecutiva per l' Empoli . I ragazzi di Zanetti , dopo il brutto esordio casalingo con il Verona, non riescono a far male al Monza all'U Power Stadium: 2-0 il finale.

Decisiva la doppietta di Colpani, autore di un primo gol capolavoro con un sinistro da fuori area che si è insaccato sotto il sette. L'allenatore dei toscani ha analizzato il match al termine dei novanta minuti.

Monza-Empoli, le dichiarazioni di Zanetti

L'analisi di Paolo Zanetti nell'immediato post partita della sfida contro il Monza: "Timorosi e senza scuse, il primo tempo è stato scadente e siamo entrati in partita troppo tardi. Non siamo al top di condizione in ogni parametro. Vogliamo migliorarci sempre e pensavamo di essere più pronti. Quando si parte male è normale vedere tutto nero, ma possiamo arrivare all'obiettivo se alziamo i giri, io in primis perché la Serie A non aspetta nessuno".

A livello tattico: "Abbiamo subito in continuazione i loro cambi di gioco, non siamo riusciti a scalare velocemente e siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio ma la seconda rete l'abbiamo accusata". Sugli aspetti positivi: "Di buono c'è che abbiamo singoli con ampi margini di crescita e una condizione ancora da migliorare. Possiamo arrivare al massimo soltanto con il lavoro". In chiusura sulla prossima avversaria, la Juve di Allegri: "Non siamo nelle condizioni di poter pensare agli avversari in questo momento, dobbiamo solo fare meglio noi".