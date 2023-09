Zanetti: "Juve fortissima, al mio Empoli nulla da rimproverare"

Paolo Zanetti ha commentato la sconfitta dell' Empoli (0-2) al "Castellani" contro la Juve . L'allenatore degli azzurri non ha fatto drammi per il ko.

A Sky Zanetti ha spiegato: "La settimana scorsa mi sono arrabbiato molto, stasera non posso dire ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno. Ho visto la mentalità giusta. La squadra è cambiata dopo il mercato e ha giocato per la prima volta insieme. Abbiamo giocato bene contro una Juventus fortissima, proibitiva per noi. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare".

Empoli ancora a secco di gol: il pensiero di Zanetti

Tre partite, zero gol fatti: "Nelle prime due gare, però, abbiamo prodotto tredici occasioni da gol. Stasera non ce ne sono state anche se siamo arrivati lì tante volte. Anche l’anno scorso è successo, ma alla lunga i giovani ci hanno preso per mano facendo un’impresa. Ripartiamo da stasera con fiducia, nonostante la sconfitta. Baldanzi? Può giocare in diverse posizioni".