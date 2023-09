Zanetti e Roma-Empoli: “Baldanzi in dubbio, Destro in grande spolvero”

Roma e Empoli sono accomunate da un pessimo inizio di stagione: i giallorossi hanno solo un punto, mentre i toscani sono fermi a zero. Un bivio importante per entrambe le squadre, che devono cambiare rotta dopo questa lunga pausa per le Nazionali. Zanetti in conferenza stampa ha presentato il match, puntando l'attenzione sui nuovi arrivi e su Destro, ex della partita .

Roma-Empoli, le dichiarazioni di D'Aversa

Queste le parole dell'allenatore dell'Empoli: "La Roma ha un solo punto in campionato e questo ci fa capire che non è difficile solo per noi partire. Hanno giocatori diversi eppure hanno iniziato male. Per noi sarà difficilissimo, l'ambiente sarà caldissimo e questo deve essere una grande motivazione. Dobbiamo andare oltre noi stessi, se non ci aiuteremo e non saremo cinici non ci riusciremo. Il nostro obiettivo è essere all'altezza della partita e dello scenario che abbiamo di fronte. Oggi mi ritengo tranquillo per quello che ho visto in settimana". Su Bastoni e Destro: "Hanno possibilità di scendere in campo, li ho visti bene. Tutti e due in crescita, Mattia in gran spolvero. Simone sta mettendo ritmo, è duttile e ha un atteggiamento fantastico. Ci sarà sicuramente utile. I nuovi stanno spingendo tanto e i vecchi stanno tornando quelli che conosco". Su Baldanzi: "Ha giocato quasi novanta minuti, quindi vedremo come arriverà alla sfida. Su Dybala e Lukaku: "Bisogna fermarli da squadra, senza abbandonare i nostri difensori. In parità numerica sanno vincere i duelli, sono una coppia forte e si combatte solo lavorando di squadra".