Accardi sul futuro di Zanetti a Empoli: "Riflettiamo. Dopo un ko così..."

Roma-Empoli, parla Accardi

Nel post gara di Dazn, a prendere la parola, non è il tecnico Paolo Zanetti, bensì il direttore sportivo Pietro Accardi: "Doveroso metterci la faccia dopo un ko del genere. C'è molto dispiacere, soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci, e l'hanno fatto fino alla fine. Riflessioni su Zanetti? In questo momento la responsabilità non è solo dell'allenatore ma di tutti, me per primo. Poi è chiaro che ci prenderemo del tempo per riflettere perché è evidente che c'è qualcosa che non sta andando. Quello che la squadra fa vedere in allenamento non riesce a mostrarlo in partita. Sono sempre presente, so quanta determinazione mettono in ogni singolo allenamento: forse oggi c'è un aspetto emotivo da parte di tutti che non ci fa giocare in maniera sicura e libera come accade in fase di preparazione. Cambio tattico possibile motivo delle difficoltà? Quando si parla dopo un risultato del genere si mette in discussione un po' tutto. Abbiamo provato a dare continuità con la squadra che aveva fatto bene nelle ultime 4-5 gare della passata stagione col 4-2-3-1. Poi, alle prime giornate di quest'anno, abbiamo fatto un po' fatica, anche perché tanti giocatori sono arrivati nell'ultima settimana di mercato, e quindi il tecnico ha deciso di coprirsi un po' di più passando al 4-3-3. Abbiamo una squadra che può coprire più moduli, con giocatori duttili. Ora ci prendiamo questa sera per riflettere, è giusto farlo ma non vuol dire che Zanetti non sarà più l'allenatore. Al di là dei risultati, la squadra sta offrendo prestazioni al di sotto delle aspettative. Dopo 3 anni è il primo momento di difficoltà".