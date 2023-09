Ranocchia, l'Empoli riparte dal centrocampista Juve: titolare con l'Inter

EMPOLI - Un esordio stagionale di prestigio per Filippo Ranocchia che è stato schierato nella formazione titolare da Andreazzoli per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dell'Empoli contro l'Inter di Simone Inzaghi. Per il classe 2001 di proprietà della Juventus, arrivato in Toscana dopo aver militato nella Monza la scorsa stagione.