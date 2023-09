Andreazzoli: "Inter in difficoltà: Empoli, inizia un nuovo percorso"

Andreazzoli dopo Empoli-Inter

Queste le parole del tecnico dell'Empoli ai microfoni di Dazn: "La nostra partita l'abbiamo vinta, l'ho detto anche ai calciatori. Ci eravamo posti l'obiettivo di confrontarci contro una squadra di grande qualità, siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Mi sembra che siamo riusciti anche a metterli in difficoltà negli ultimi 20 minuti. Me lo aspettavo e i ragazzi l'hanno fatto, non avevo dubbi perché quando guardi le persone negli occhi ti rendi conto se possono darti o meno. So che ho disponibilità totale. Dobbiamo mettere alle spalle quelle quattro partite precedenti, oggi l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato un percorso in maniera soddisfacente, sono contento della risposta dei ragazzi. Ho detto ad uno dei miei a fine primo tempo: cosa sei venuto a fare? Gioca, divertiti! Lo ha fatto e infatti l'ho lasciato in campo. Non possiamo basarci su squilli di qualche stella, che non abbiamo tra l'altro. Abbiamo persone che possono dare il loro contributo in un'idea di gioco, bisogna appoggiarsi ad una identità e alla voglia di combattere, come fatto negli ultimi 20 minuti. Se sarò capace di dare quest'impronta otterremo risultati. Shpendi? Ha messo tanta volontà, volevo che facesse di meno, che stesse con Acerbi, invece lavorava troppo per la squadra e spendeva troppo. Alla fine gliel'ho fatto capire ma non del tutto, dovrò trovare altre parole per farmi comprendere. Ma è stato molto bravo, non lo conoscevo ma credo sia un ragazzo che può darci tanto".