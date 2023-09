Baldanzi rimesso al centro dell'Empoli: la mossa Andreazzoli per salvarsi

Tommaso Baldanzi è tornato al centro dell' Empoli. E' stato suo, infatti, il gol che ha permesso alla squadra di Andreazzoli di trovare la prima vittoria in questo campionato contro la Salernitana. Non è stato un caso che, proprio con il ritorno sulla panchina del tecnico, sia arrivata anche la rete del gioiellino empolese. Il ritorno a quel 4-3-1-2 o 4-3-2-1 è stata la scelta più congeniale alle sue caratteristiche per ritrovare giocate, fiducia e, soprattutto, la rete.

Otto mesi dopo è stato di nuovo decisivo dopo il gol della vittoria a San Siro contro l'Inter del 23 gennaio è arrivata quella al Castellani per riaccendere la luce dell'Empoli. A legare le due prestazioni c'è stata l'esultanza: braccia aperte e linguaccia a favore di telecamere proprio alla Del Piero. E proprio la Juve, giusto per restare a tema, si è interessata a lui nel mercato estivo.

Baldanzi, Empoli e mercato

"Gli accostamenti ai top club fanno piacere, ma adesso penso all’Empoli" ha detto Tommaso Baldanzi. Sicuro in campo e deciso fuori, con le idee chiare. Lavorare, crescere e migliorarsi: le uniche tre parole sul vocabolario del classe 2003 perché per il futuro c'è tempo e prima "c'è da confermarsi". Le sue qualità non sono mai state messe in dubbio, nonostante un periodo senza gol e al Mondiale U20 con l'Italia ha fatto vedere tutto il suo repertorio confermando quanto di buono fatto dopo la prima stagione tra i professionisti.

Proprio nella rassegnara iridata, che si è giocata in Argentina, Baldanzi è stata una delle stelline più visionate dagli addetti ai lavori: Napoli, Milan, Benfica, Dortmund e poi anche Fiorentina e la stessa Juventus. Proprio i bianconeri sono stati tra i club a cercare con più insistenza il classe 2003, salvo poi ricevere un secco no da Corsi. Il gioeillino empolese è destinato ai grandi palcoscenici e lo dicono tanti addetti ai lavori che trovano la conferma sul campo. Giocate, gol e talento: a Empoli brilla Baldanzi, prima la salvezza con gli azzurri e poi...chissà.