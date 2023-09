Baldanzi: “Non mi ispiro a nessuno. La Nazionale? Ci sono degli step da fare”

Baldanzi, il rapporto con Andreazzoli

L'intervista si concentra poi sul gruppo e sul nuovo allenatore: "L'esperienza di mister Andreazzoli è tanta, ci trasmette serenità, voglia di lavorare e le sue idee in cui tutti crediamo. A livello di prestazione abbiamo fatto bene anche contro l'Inter, dobbiamo continuare ad ascoltarlo. Siamo una squadra molto unita, fa piacere essere in un bel gruppo prima di tutto di amici e questo migliora anche le prestazioni".

Baldanzi, uno sguardo al futuro e alla Nazionale

"Non c'è un giocatore principale a cui mi ispiro - ha proseguito Baldanzi - cerco sempre di migliorarmi. Dobbiamo giocarci un campionato che sarà importante per la squadra e per la mia crescita. Devo tutto all'Empoli, gli devo tanto impegno e ora penso solo a restare qua e migliorarmi. La prossima sarà una partita difficile, il Bologna si è rinforzato tanto, proveremo a dare il massimo e conquistare qualche punto". Poi il trequartista dell'Empoli ha parlato anche di maglia azzurra: "Non penso alla Nazionale, ovviamente è il sogno di qualsiasi ragazzo, ma ci sono degli step da fare. Adesso penso all'Under 21, poi se un giorno arriverà la convocazione in nazionale maggiore sarò molto orgoglioso."

Baldanzi, le statistiche in carriera

Tommaso Baldanzi vanta già 33 presenze e 5 gol in Serie A e un discreto score in UEFA Youth League, con 2 centri in 4 apparizioni. "Lavoro su tanti aspetti di me stesso, principalmente sul fisico - ha concluso Baldanzi - sul cercare di sbagliare il meno possibile e di arrivare il più possibile vicino alla porta".