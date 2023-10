Andreazzoli post Empoli-Udinese: "Cancellieri-Caputo, problema di Rocchi"

L'episodio del rigore

"Rigore? Ho visto un intervento non sulla palla, ma sull'anca di Cancellieri. Era decisamente sull'uomo, non sulla palla: se poi viene interpretato in maniera diversa non posso farci niente - prosegue -. Gol annullato? C'è stata una deviazione, ma non ho rivisto l'episodio. Era un intervento maldestro per difendere, non capisco come si faccia a dire che non ci sia intenzionalità. Questa deviazione per me è una giocata difensiva per togliere la palla a Caputo. Non è un problema mio, ma di Rocchi e degli arbitri. Ci manca sempre l'accento, siamo una squadra che deve fare di più. Cancellieri? È stato bravo: a Bologna non mi era piaciuto e gliel'ho detto. È una persona seria e stasera ci ha rimostrato una partita al suo livello. Deve, però, alzare l'asticella perché così non basta". Ora la sosta: "Arriva nel momento giusto perché non avevamo avuto tempo per rifiatare. Purtroppo, molti ragazzi vanno via, quindi ci toccherà fare un lavoro a metà".