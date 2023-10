Empoli, Andreazzoli: "L'Atalanta mi ha impressionato, giusta la sconfitta".

Sui secondi 45 minuti, il tecnico toscano ha affermato: "Il secondo tempo non mi è dispiaciuto, a parte il gol di Scamacca potevano farne altri ma anche noi. Non ho visto abbassamenti ma molta serietà. Stavamo raschiando il barile, eravamo in difficoltà contro una squadra forte. Si sono viste le doti morali perché siamo un gruppo serio che ha volta di fare. Non è questa la partita che decide il nostro futuro". Poi sulla prova di Maldini ha aggiunto: "Maldini bene, vogliamo dargli minutaggio, è stato bravo in quel tempo che si è espresso. Spero che fisicamente stia bene".