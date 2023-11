Andreazzoli: "Il calcio non parla della tragedia dei bambini di Gaza"

Aurelio Andreazzoli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani del suo Empoli contro il Sassuolo . Il tecnico dei toscani ha dichiarato: "Ricerchiamo sempre passi in avanti, quindi abbiamo bisogno di conferme. Sono soddisfatto del lavoro fatto, vediamo se riusciremo a tradurlo. Sia per noi che per loro è una gara importante. Il Sassuolo ha una fascia diversa dalla nostra ma è lì a due punti e noi vogliamo progredire. Speriamo di esprimerci bene, perché i presupposti ci sono tutti". Andreazzoli ha poi aggiunto: "L'approccio alla gara sarà tanto importante, ma lo è in tutte le gare. Questo aspetto è quello migliore della nostra attività, cercare di andare dietro a situazioni che possono darti un vantaggio. La gara è lunga, la parte iniziale non ha un valore diverso dalle altre. Chiaramente l'inizio è importante, spesso incide sull'andamento successivo della gara perché sposta gli equilibri nervosi".

Andreazzoli su Baldanzi

Sull'infortunio di Baldanzi, Andreazzoli ha commentato: "Non ce lo avremo nemmeno in questa occasione purtroppo. Si è allenato ma non è ancora pronto e non vogliamo anticipare i tempi che potrebbero andare contro noi e il ragazzo". Poi su Shpendi ha aggiunto: "E' in crescita, è positivo e ha un sorriso accattivante, oltre all'entusiasmo che mette in allenamento. Io penso che lui, come per altri, abbia un ottimo futuro". Infine sulla formazione di domani ha chiosato: "In realtà possiamo scegliere in tutti i reparti. Il problema è fare la formazione iniziale perché qualcuno lo devi penalizzare. Non fare entrare tutti gli altri è il mio compito peggiore. Loro lo hanno capito e dimostrano di essere consapevoli che è una situazione che riguarda tutto il gruppo".

Così Andreazzoli su Gaza

Infine il tecnico dei toscani ha raccontato un aneddoto: "L'altra sera uscivo dallo stadio e mi ha avvicinato un signore che stava passeggiando col cane. Mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato angoscia riferita a quella situazione disgraziata che sta succedendo a Gaza, dove migliaia di bambini sono deceduti e una quantità enorme sono ancora sepolti sotto le macerie. Pensando ai numeri di quella disgrazia, che sono una cosa esagerata, l'angoscia mi viene perché il mondo del calcio non parla di una situazione di questo tipo. Mi sono sentito in imbarazzo, sono un po' informato ma non ho notizie di una presa di posizione, qualche parola dovremmo spenderla, il mondo del calcio dovrebbe prendere posizione. Non c'è colore, religione, sono solo bambini".