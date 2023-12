Andreazzoli, Empoli-Lecce: "Caputo? Crampi. Aspetto Baldanzi". Su Berisha...

EMPOLI (Firenze) - "I risultati sono sempre da considerare giusti, ma forse ci sono due pizzichi di rammarico . Non ero troppo contento alla fine del primo tempo, sembrava avessimo il freno a mano tirato, tutto non scorreva bene. Nella ripresa è cambiata la situazione, siamo stati bravi a reagire all'infortunio avuto sul gol , abbiamo avuto tante occasioni per essere felici, l'abbiamo rimandata perché forse non ne siamo ancora degni". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ai microfoni di Dazn dopo la sfida col Lecce.

Su Berisha, Caputo, Bereszynski e Baldanza

"L'errore di Berisha? Allora dovresti parlare con tutti, sono infortuni che nel calcio si spera di non vedere ma capitano, quando succede al portiere ha una risonanza del tutto particolare, ma non toglie niente alla sua professionalità - ha aggiunto il mister degli azzurri -. Caputo? Riferisce un crampo forte, gli ho detto di non rischiare. Bereszynski ha forse qualche problema in più. Baldanzi lo aspettiamo per poter utilizzare le sue qualità".