Andreazzoli, la decisione su Caputo per Empoli-Lazio. E il mercato...

Una vittoria all' Empoli manca dal 12 novembre, quando riuscì a battere i campioni d'Italia del Napoli al Maradona. Da lì in poi due pareggi e due sconfitte, tra cui il ko nell'ultimo turno contro il Torino . La prossima sarà una gara particolare, non tanto per gli azzurri quanto per il suo tecnico, Aurelio Andreazzoli , che sarà sulla panchina dei toscani per la 100esima volta.

Andreazzoli, Empoli-Lazio e Caputo

Così l'allenatore dell'Empoli nella conferenza stampa pre gara: "Sono onorato di aver raggiunto questo traguardo. Sto bene, penso lo sarò anche in futuro. Stare bene significa trovare l'obiettivo comune, cioè la salvezza, che andiamo a ricercare. La Lazio, come ha giustamente detto Sarri, contro l'Inter ha giocato davvero bene: se leggo la loro rosa, mi impressioni! E poi c'è la mano del tecnico, che è la solita: le squadre possono esprimersi meglio o peggio, ma l'impronta resta". Sui rientri: "Baldanzi può avere più minuti nelle gambe, è allegro, vivace, e questo mi dà conforto. Caputo invece non sarà della partita: crediamo non sia ancora pronto per scendere in campo e non vogliamo rischiare". Infine sul mercato: "C'è un confronto quotidiano, a volte parliamo persino troppo, ma è il nostro lavoro. Io posso dire la mia opinione da un punto di vista tecnico, ma non sono io a intervenire, il mio compito è quello di far venire fuori le qualità dei calciatori che mi vengono messi a disposizione".