Nicola nuovo allenatore dell'Empoli, Andreazzoli esonerato: è ufficiale

Nuovo ribaltone in panchina in casa Empoli : Aureliano Andreazzoli è stato esonerato, al suo posto arriva Davide Nicola . Il tecnico era subenrato a Paolo Zanetti , ma in 16 partite sulla panchina degli azzurri non è riuscito ad andare oltre uno score di 3 vittorie e 4 pareggi a fronte di 9 sconfitte. I toscani sono penlultimi in classifica a quota 13 punti: uno in più della Salernitana fanalino di coda e 5 in meno del Cagliari , in zona salvezza.

Il comunicato ufficiale: " Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli , dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici . A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Empoli, Nicola sfiderà subito la Salernitana da ex

Ufficiale, di pari passo, l'arrivo di Davide Nicola: "Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio alle ore 15.00 dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Nicola, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Simone Barone, nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Cacicia come Collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino, preparatore atletico, e Federico Barni quale match analyst".

"Davide Nicola nasce a Luserna San Giovanni il 5 marzo del 1973. Da calciatore disputa oltre 400 gare in Serie B. La carriera di Nicola, di ruolo difensore, si sviluppa in particolare con le maglie di Genoa e Ternana, con stagioni anche con Torino e Spezia. Nel 2004 arriva l’esordio in Serie A con il Siena. Chiusa la carriera da calciatore con il Lumezzane, dopo oltre 500 presenze nei professionisti, è proprio con il club lombardo che nel 2010, in Serie C, Davide Nicola inizia il suo percorso da allenatore. Due anni dopo approda al Livorno con cui conquista la promozione in Serie A. Subentrato a novembre della successiva stagione, Nicola allena il Bari mentre nell’estate 2016 firma con il Crotone in Serie A, ottenendo la salvezza. Nuovamente in A, Davide Nicola guida Udinese, Genoa e Torino riuscendo sempre a centrare la salvezza. Obiettivo che Davide Nicola raggiungerà anche con la Salernitana, subentrando a febbraio 2022, grazie a 18 punti conquistati in 15 gare".