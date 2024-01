Nicola verso Juve-Empoli: “Difetti? Difficile trovarne”. E su Allegri…

Davide Nicola non ci sta a definire la gara contro la Juventus una partita dal classico " non c'è nulla da perdere ". L'allenatore dell' Empoli ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: "È un luogo comune che non mi piace. Non ci sto in questo 'mind set', anzi lo rifiuto a priori. Sono consapevole dell'avversario che incontriamo, Allegri ha fatto 300 vittorie in Serie A, stanno girando a mille. Però la bellezza, anche per una squadra come la nostra, è quella di poterci confrontare con una squadra così forte per vedere in che direzione dobbiamo ancora assolutamente andare".

Juventus-Empoli, la conferenza di Nicola

"Si alza inevitabilmente l'asticella perché incontriamo una squadra della quale è difficile anche trovare punti deboli" - ha dichiarato Nicola in conferenza stampa. L'allenatore dell'Empoli ha poi proseguito: "In questa settimana di lavoro che abbiamo concluso oggi, posso dire che i ragazzi si sono veramente preparati e hanno cercato di seguire le mie indicazioni. Abbiamo lavorato sulla nostra identità, per noi in questo momento è importante definirla e portarla in giro sui vari campi. Perché questo poi alla fine secondo me fa la differenza. Per compiere comunque delle imprese importanti bisogna avere della consapevolezza". Poi conclude: "Sono rientrati anche Pezzella e Baldanzi, è stata l'occasione per provare nuove cose, la sfida con la Juve sarà un bel banco di prova. Modulo? Abbiamo dei principi e non siamo rigidi nel modo di stare in campo. Vogliamo far giocare tutti i giocatori che portano imprevedibilità e qualità. Sono compatibili col nostro modo di stare in campo, ovviamente ci aspettiamo l'aiuto di tutti".