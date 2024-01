Nicola: “Il rosso cambia la partita. Baldanzi? Me lo tengo stretto”

TORINO - Secondo risultato utile consecutivo per l'Empoli sotto la guida di Davide Nicola che strappa un prezioso pareggio per 1-1 a Torino contro la Juventus. Il gol al 70' di Baldanzi ha regalato un punto importante nella lotta salvezza ai toscani ora al 19° posto (17 punti) pari con il Verona, le parole dell'allenatore dei toscani nel post-partita: "Abbiamo avuto due occasioni anche in 11 contro 11. Chiaramente dopo l’espulsione la partita cambia e va letta in corso d’opera. Per noi era importante non concedere troppo ripartenze e non lasciare spazi tra le linee. Abbiamo un sacco di lavoro da fare e siamo consapevoli, ma stiamo già raccogliendo qualcosa".