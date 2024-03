Nicola: "Empoli, è mancato un po' di mestiere. Serviva meno frenesia"

EMPOLI - Terza sconfitta consecutiva per 1-0 per l'Empoli di Davide Nicola beffato al 94' dal Bologna . Le parole dell'allenatore dei toscani nel post-partita: "Bologna squadra molto forte, nel 2° tempo abbiamo fatto una pressione diversa che non possiamo farla per due tempi. spiace per come abbiamo preso il gol, a volte ci manca un po' di mestiere. Milan e Bologna due sconfitte dove è difficile dire qualcosa ai ragazzi che hanno lottato. A volte siamo troppo frenetici. Sono tre partite che ci manca la qualità dell'ultima scelta ma dobbiamo pensare anche agli avversari che abbiamo contro. Sono contento di quello che stiamo facendo, dobbiamo capire che per l'obiettivo che abbiamo bisogna essere pratici".

Lotta salvezza

"Sotto la mia gestione (9 partite) manca solo il punto contro il Cagliari che si poteva avere, non si può solo pensare di battezzare alcune partite come gli scontri diretti, Chi lotta per la salvezza deve sempre giocare per strappare qualcosa ovunque. Non facciamo calcoli, ragioniamo partita per partita. Con 25 punti non sei sicuro di salvarti, mancano 9 partite e se riusciamo a ritrovare il passo che abbiamo avuto nelle prime 6 partite le cose possono diventare diverse, ma quando incontri squadre come quelle che abbiamo affrontato noi le difficoltà aumentano, ma non dobbiamo perderci d'animo ed avere la capacità di giocare senza timore di perdere qualcosa".