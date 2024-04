“Ciao Pietro”: l’Empoli piange la morte di Allegri, storico dirigente

EMPOLI (Firenze) - "Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Pietro Allegri, storico dirigente azzurro che ha ricoperto il ruolo di Presidente per due stagioni dopo esser stato consigliere, vicepresidente e Amministratore Delegato". In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, l'Empoli ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Pietro Allegri: "A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra. Per commemorare la scomparsa di Pietro Allegri, oltre che quella recente del nostro ex calciatore Mattia Giani, la squadra di mister Nicola questa sera scenderà in campo col lutto al braccio".