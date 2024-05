Nicola carica l’Empoli e avvisa la Roma: “Dobbiamo fare la partita dell’anno”

Al "Bluenergy Stadium" è successo di tutto nei minuti finali del match tra Empoli e Udinese: prima Niang ha realizzato il rigore dell'illusione dei tre punti al 90' e poi è arrivato il pari di Samardzic sempre dagli undici metri al 104'. Una gara ricca di episodi, come il gol annullato a Maleh. Una scelta che non è piaciuta a Nicola : "Per me era regolare". L'allenatore nel post partita ha analizzato la sfida e ha caricato l'ambiente in vista della Roma : "Faremo la partita dell'anno".

Udinese-Empoli, le dichiarazioni di Nicola

"Sto facendo molto fatica a parlare, ma è giusto e professionale farlo, con i giusti toni. Stimo molto un professionista come Guida, ma non sono d’accordo con il gol annullato a Maleh, per me era regolare. Ho chiesto con il massimo dell’educazione il motivo e mi ha dato la sua versione. Sul rigore finale? Nulla da dire, il recupero un po’ troppo lungo" - ha spiegato Nicola a Dazn al termine del match. Poi ha proseguito: "I miei ragazzi hanno fatto una partita gagliarda e adesso non dobbiamo smettere di crederci. Ho detto ai ragazzi di sopportare qualsiasi tipo di ingiustizia e stanno facendo di tutto per raggiungere questa salvezza. La vita può sempre sorprendere. Le lacrime di Fazzini? Lui è un ragazzo che ci tiene e fa bene a rimanerci male, ma deve ricaricarsi in vista della prossima partita. Voglio fare i complimenti ai tifosi per i sacrifici che hanno fatto. Ora dobbiamo prepararci per fare la gara dell’anno contro la Roma".