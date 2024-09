Pellegri e l'addio al Toro: "Mi serve continuità. Empoli, contro la Juve..."

Pietro Pellegri lancia subito il guanto di sfida alla Juventus . Il neo attaccante dell' Empoli , arrivato dal Torino , si è presentato in conferenza stampa per parlare dei suoi primi giorni come calciatore degli azzurri. Dopo aver debuttato per uno spezzone di gara contro il Bologna , la testa è già al prossimo impegno di campionato dopo la sosta nazionali. La partita sarà proprio contro i bianconeri di Thiago Motta , al momento al primo posto in classifica con 7 punti insieme a Torino, Udinese ed Inter.

Empoli, Pellegri: "Con la Juve daremo il massimo"

Queste le parole del classe 2001 in sala stampa: "Per questa stagione desideravo giocare con una certa continuità, quando si è presentata l'opportunità di venire all'Empoli ho pensato di non doverla perdere. Come sto fisicamente? Bene, non sto avendo infortuni: col tempo ho appreso come lavorare col mio corpo". Empoli un passo indietro nella sua carriera? Pellegri è categorico: "Non credo che sia un gradino sotto, per me rappresenta un punto importante, per trovare quella continuità che in passato non ho avuto".

Su mister D'Aversa invece: "Con lui sto lavorando bene, mi dà l'impressione di una persona che non ha peli sulla lingua. Ha voglia di raggiungere l'obiettivo, di fare bene: ha il fuoco dentro. Se mi trovo meglio da solo o con un'altra punta accanto? Va bene tutto, mi adeguo". Infine sulla prossima sfida con la Juventus: "Ora stiamo lavorando maggiormente dal punto di vista fisico. Nella gara col Bologna abbiamo avuto grande spirito di sacrificio, raggiungendo un ottimo risultato. Avremmo anche potuto vincere, su di me c'era un rigore evidente. Ora vogliamo giocare al massimo anche contro la Juve".