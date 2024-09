D'Aversa, notte shock: ladri provano a entrare in casa, "momento di paura"

A pochi giorni dal ritorno della Serie A, con l'Empoli che sarà impegnato contro la Juventus, Roberto D'Aversa è stato vittima di uno spiacevole episodio. L'allenatore ha infatti subito un tentativo di furto mentre si trovava nella sua abitazione con la famiglia. Per fortuna non ci sono state conseguenze, anche se sono tutti impauriti e sotto shock. Si attendono nuovi aggiornamenti per fare chiarezza sulla vicenda, con le forze dell'ordine che hanno già iniziato le indagini per catturare i malviventi.